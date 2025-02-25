Bakanlık Binlerce Kişiye 8 Bin 668 Lira Verecek! İşte Başvuru Detayları

İŞE YÖNLENDİRME VE BAŞLAMA YARDIMI

Sosyal yardım alan bireyler, İŞKUR tarafından bir işe yönlendirildiklerinde, iş başvurusu ve kabul sürecinde oluşan masraflarını karşılamak için destek alabilecek. İş görüşmesine giden kişilere, yılda en fazla üç kez olmak üzere net asgari ücretin yüzde 10’una kadar ödeme yapılacak.