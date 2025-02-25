Bakanlık Binlerce Kişiye 8 Bin 668 Lira Verecek! İşte Başvuru Detayları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsiz kişilerin istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla yeni bir destek programı başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu kapsamda, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen vatandaşlara bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin üçte biri kadar ödeme yapılacak. 2025 yılı için belirlenen tutar 8.668 TL olarak açıklandı.
İŞE YÖNLENDİRME VE BAŞLAMA YARDIMI
Sosyal yardım alan bireyler, İŞKUR tarafından bir işe yönlendirildiklerinde, iş başvurusu ve kabul sürecinde oluşan masraflarını karşılamak için destek alabilecek. İş görüşmesine giden kişilere, yılda en fazla üç kez olmak üzere net asgari ücretin yüzde 10’una kadar ödeme yapılacak.
İŞKUR tarafından işe yerleştirilen bireyler, bu desteğin yanı sıra, iş başı yaptıklarında bir defaya mahsus olmak üzere 8.668 TL işe başlama yardımından yararlanabilecek.
Başvuru sürecinde, kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne iletilerek kayıt altına alınacak. İşe yerleşen vatandaşlar, 30 gün içinde ikamet ettikleri bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
İşe başlama yardımından faydalanmak isteyenlerin şu koşulları sağlaması gerekiyor:
18 ile 55 yaş arasında olmak,
Çalışmasına engel teşkil eden bir durumu bulunmamak,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan düzenli sosyal yardım alan hanelerde ikamet etmek.
Özel sektörde istihdam edilen sosyal yardım yararlanıcılarının sigorta primleri ise bir yıl boyunca Bakanlık tarafından karşılanacak.