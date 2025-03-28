Tekirdağ’da Uyuşturucu Baskınları

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, uyuşturucu madde ele geçirilirken 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Tekirdağ’da Uyuşturucu Baskınları

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde, Çerkezköy ilçesinde A.Ç. ve H.A. isimli şahıslara yaptığı üst aramasında 4 gram bonzai ve 3 gram amfetamin çıktı.

Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde H.A.'ya gerçekleştirilen üst aramasında ise 100 gram bonzai, 2 adet sentetik hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirilirken, şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapma suçundan işlem düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde A.Ö.'nün üst aramasında ise 5 gram esrar ve 2 adet sentetik hap çıkarken, Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde E.P., A.B. ve G.U.'nun üst aramasında 1 adet uyuşturucu kullanma aleti, 4 gram bonzai ve 1.5 gram metamfetamin çıktı.

Operasyonlar kapsamında şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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