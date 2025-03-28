Milli Kayakçı Berkin ve Babasına Mezar Olan Otel Mühürlendi

Kahreden olay, dün sabah 05.30 sıralarında Uludağ’da bulunan Kervansaray Otel’de meydana geldi. 12 kişilik personel grubu, sahur için otelde mangal yaptı. Mangalda kalan közler, yanında bulunan süs ağacına sıçradı. Süs ağacının yanması sonrası kısa sürede yangın büyüdü. 12 kişilik personel kafilesinden 9 kişi kendini dışarı attı. Kontrol altına alınan alevler, ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

MİLLİ KAYAKÇI VE BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Yangının tamamen söndürülmesinden sonra inceleme yapmak için içeri giren ekipler milli sporcu Berkin Usta ve babası Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Berkin Usta’nın annesi Fikriye Usta ise önce Çekirge Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

BUGÜN MÜHÜRLENDİ

Uludağ’da 1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle 2 ay önce iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Ancak otel yönetimi, idare mahkemesine başvurdu. İdare mahkemesi konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı. İdare Mahkemesi 24 Mart 2025 tarihinde yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Karar üzerine Osmangazi Belediyesi ekipleri 28 Mart 2025 tarihinde oteli mühürledi.

Kaynak: İHA