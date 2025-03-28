CHP'nin Boykot Listesindeydi... Espressolab’den Kafaları Karıştıran Hamle

Birkaç gündür Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Kahve zinciri Espressolab'den dikkat çeken bir hamle geldi.

CHP'nin Boykot Listesindeydi... Espressolab’den Kafaları Karıştıran Hamle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısında yer alan kahve zinciri Espressolab’in X (Twitter) hesabına erişim sağlanamıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel, bazı markalara yönelik boykot çağrısında bulunmuştu. Bu markalar arasında en dikkat çekenlerden biride kahve zinciri de Espressolab olmuştu. Özel, yaptığı açıklamada, “Hangisini severseniz için ama sakın Espressolab’tan içmeyin” ifadelerini kullandı.

AKP SEÇMENİ AKIN ETTİ

Bu çağrının ardından Espressolab’in Türkiye genelindeki şubelerinde müşteri sayısında düşüş yaşandığı iddia edildi. CHP’nin boykot hamlesine karşılık olarak AKP, partili gençleri Espressolab şubelerine yönlendirdi. Ayrıca, son günlerde bazı AKP’li vekiller ve bakanların Espressolab şubelerinde görüntülenmesi de tartışmalara neden oldu.

ESPRESSOLAB’İN X HESABINA ULAŞILAMIYOR

Yaşanan tartışmaların ardından Espressolab’in X (Twitter) hesabına erişim sağlanamadığı görüldü. Hesabın şirket tarafından mı kapatıldığı yoksa yoğun şikayetler nedeniyle mi askıya alındığı konusunda açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012’deki Sözlerinden Bugüne… Espressolab Neden Boykot Ediliyor? İşte Perde Arkası...Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012’deki Sözlerinden Bugüne… Espressolab Neden Boykot Ediliyor? İşte Perde Arkası...Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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