Putın'le Görüştü, 'Ev Sahipliği Yapmaya Hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Putın'le Görüştü, 'Ev Sahipliği Yapmaya Hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Rusya’nın iş birliğinin kilit öneme sahip olduğunu, Rusya–Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreci Türkiye’nin yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin onurlu ve kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır olduğunu da vurguladı.

Kaynak: AA

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