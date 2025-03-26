Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012’deki Sözlerinden Bugüne… Espressolab Neden Boykot Ediliyor? İşte Perde Arkası...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik başlatılan ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından bir açıklama yapan Marmara Kapalı Cezaevi’ne götürülen Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslenerek, “Oyunuzu kullanın Saraçhane’de e diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin” dedi. Çağrı sonrası İstanbul’da ve birçok şehirde vatandaşlar meydanlara akın etti. İmamoğlu’na verilen destek, yalnızca sokaklarla sınırlı kalmadı. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri de protestolar düzenleyerek, miting alanlarını doldurdu.

SANSÜR SONRASI BOYKOT KARARI

Tüm Türkiye’de bu gelişmeler yaşanırken, medya bu protestoları büyük ölçüde görmezden geldi ve üniversite eylemlerine sansür uyguladı. Sansüre karşı tepkiler artarken, Saraçhane’de toplanan CHP’liler, vatandaşlar ve öğrenciler, sessiz kalanlara ve sansür uygulayan medya kuruluşlarına karşı boykot kararı aldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BOYKOT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yüzbinlerin katıldığı mitingde dikkat çeken bir çıkışta bulunarak, iktidara yakın şirketlere boykot çağrısında bulundu, Özel, listenin en başında kahve zinciri Espressolab olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kahvenin her türlüsünü severim… Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Bunlar güya kampüsleri ele geçirecekmiş… Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz.”

BİR ŞUBE 'MÜHÜRLENDİ'

Özel’in çağrısı sonrası İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, kampüslerindeki Espressolab şubesine tepki gösterdi. Öğrenciler, iktidara yakın olduğu iddia edilen markalara karşı protesto amacıyla Santral İstanbul kampüsündeki Espressolab şubesini sembolik olarak mühürledi. Öğrenciler, şubenin kapısına mühür yerleştirerek içeride oturan arkadaşlarını da ikna edip şubeyi boşalttı. “Müşteri değil, öğrenciyiz” sloganları atan gençler, kafenin içinde kahve tüketmeyeceklerini açıkladı.

Espressolab’e yönelik protestolar, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bir açıklamayı yeniden gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2012’de üniversite kampüslerinde alkol satışına ilişkin yaptığı konuşmada, “Öğrenci alkolü alıp kafayı mı bulacak yoksa ilmi alıp kendini mi bulacak?” ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI SONRASI İLK ŞUBE

Bu açıklamanın ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite kampüslerinde alkol satışını yasaklamış, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde içki satışı yapan Otto Santral adlı mekân kapatılmıştı. Kapatılan bu mekânın yerine Espressolab’in ilk şubesi açılmıştı.

'NEDEN BOYKOT EDİLDİĞİMİZİ ANLAMADIK'

Protestoların ülke geneline yayılması sonrası Espressolab, resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık” denildi. Şirket ayrıca, 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi içinde kurulduğunu ve hiçbir siyasi bağlantısı olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan çıktığımız bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldi.”

CUMHURBAŞKANI VE MHP LİDERİ KAHVE İÇMİŞTİ

Espressolab’in Türkiye genelinde bilinirliğinin artmasının nedenlerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin markayı ziyaret etmesi oldu.

2020 yılında Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin ardından Erdoğan ve Bahçeli, namaz sonrası Espressolab’te kahve içmişti. O gün orada bulunan bir kişi, sosyal medya hesabında “Cuma çıkışı dostlarla Espressolab’de birer kahve içtik" paylaşımında bulunmuş, bu paylaşım ve haberlerde Espressolab’in adı özellikle vurgulanmıştı.

Daha sonra Bilal Erdoğan da Sakarya ziyaretinde Espressolab’i ziyaret etmiş, bu da medyada geniş yer bulmuştu.

SAHİBİ ESAT KOCAĞ KİMDİR?

Espressolab’in kurucusu Esat Kocadağ, 1953 yılında Sütiş’i kuran Mevlüt Kocadağ’ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Esat Kocadağ, AKP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kuzeni olmasıyla da bilinyor.

Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş ile Mevlüt Kocadağ’ın oğlu Emre Kocadağ, 2007’de ortak olup Pigastro markasını kurdu. Ardından Koç Üniversitesi kantini başta olmak üzere Bilgi, Kadir Has ve Sabancı üniversitelerine yeni şubeler açtılar. Bugün Espressolab’in internet sitesine göre Türkiye ve yurt dışında toplam 336 mağazası bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi