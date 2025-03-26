Ekrem İmamoğlu Protestolarının Ardından Operasyon! Gözaltılar Var

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürüyor. İmamoğlu protestolarına katılan çok sayıda kişinin evine ise operasyon düzenlendi.

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Ekrem İmamoğlu Protestolarının Ardından Operasyon! Gözaltılar Var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iki soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklanmasıyla şiddetlendi.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında vatandaşlar sokaklara döküldü. Gençler, "hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla meydanları inletti.

Ekrem İmamoğlu Protestolarının Ardından Operasyon! Gözaltılar Var - Resim : 1

GÖZALTILAR VAR

Protestoların ardından ev baskınları geldi. Polis ekipleri çok sayıda eve operasyon düzenleyerek eyleme katılan vatandaşları gözaltına aldı.

Türkiye Komünist Gençliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 7 TKP üye ve gönüllüsü daha anayasal protesto haklarını kullandıkları için evlerinden gözaltına alındılar" denildi.

SOL Genç'ten yapılan açıklamada, "Bu sabah Bursa’da, aralarında üç arkadaşımızın da olduğu birçok öğrenci ev baskınlarıyla gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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