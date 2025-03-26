4 Gündür Söndürülemiyor... Japonya'da Orman Yangınları Bir Eyalete Daha Sıçradı

Japonya’nın Ehime ve Okayama eyaletlerinde 23 Mart’ta başlayan orman yangınları, dördüncü gününe girerken hala söndürülemedi. Yangınlara bir yenisi daha eklenirken, Miyazaki eyaletinde de alevler yükselmeye başladı. Ülke genelinde toplamda 779 hektarlık alan yanarken, en az 8 bin 121 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi.

YANGINLAR HIZLA BÜYÜYOR

Ehime eyaletinin Imabari şehrinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın, 306 hektarlık ormanlık alanı küle çevirdi. En az 5 bin 988 kişi tahliye uyarısı alırken, şu ana kadar 139 kişinin geçici tahliye merkezlerinde kaldığı açıklandı. Yangın söndürme ekiplerinin yetersiz kalması nedeniyle Hiroshima, Kagawa, Tokushima, Shiga, Nagano ve Yamaguchi eyaletlerinden destek talep edildi.

Okayama eyaletinin Minami bölgesinde de dördüncü gününe giren yangın, 423 hektarlık alana ulaştı. 2 bin 133 kişi için tahliye çağrısı yapılırken, 81 kişi tahliye merkezlerine yerleştirildi.

Miyazaki eyaletinin Kagamisu bölgesinde dün başlayan yeni bir orman yangınının hızla yayıldığı bildirildi. Şu ana kadar 50 hektarlık alan kül olurken, 70 haneye tahliye uyarısı yapıldı. Yangın nedeniyle 17 kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

ÖNCEKİ YANGIN 12 GÜN SÜRMÜŞTÜ

26 Şubat’ta Iwate eyaletinde başlayan büyük orman yangını, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 171 yapının zarar görmesine neden olmuştu. 2 bin 900 hektarlık alanın yok olduğu felaket nedeniyle 4 bin 500 kişi tahliye edilmiş, yangın ancak 12 gün sonra kontrol altına alınabilmişti.

Kaynak: İHA