Mardin'de Korku Dolu Gece: Silahlar Konuştu, Ölü ve Yaralılar Var

Mardin'de gece vahşet yaşandı. İki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Korkunç olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Mardin'de Korku Dolu Gece: Silahlar Konuştu, Ölü ve Yaralılar Var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup mahalleyi birbirine kattı. Vatandaşlardan camlardan dışarı bile bakamadı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) yaralandı.

Mardin'de Korku Dolu Gece: Silahlar Konuştu, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan Selman B. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kastamonu’da Silahlı Kavga! Hem Vuran Hem de Vurulan KaçtıKastamonu’da Silahlı Kavga! Hem Vuran Hem de Vurulan KaçtıYurttan Haberler

Kardeşlerin Miras Kavgasında Kan AktıKardeşlerin Miras Kavgasında Kan AktıGüncel

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Mardin Kavga Nusaybin Saldırı
Son Güncelleme:
Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
4 Gündür Söndürülemiyor... Japonya'da Orman Yangınları Bir Eyalete Daha Sıçradı Japonya'da Orman Yangınları Bir Eyalete Daha Sıçradı
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
ÇOK OKUNANLAR
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
Kahvehanede Katliam! 17 Yaşındaki Çocuk, 2 Kişiyi Öldürdü Kahvehanede Katliam! 17 Yaşındaki Çocuk, 2 Kişiyi Öldürdü
Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek
Cevdet Yılmaz'dan CHP'ye Seçim Tepkisi Cevdet Yılmaz'dan CHP'ye Seçim Çıkışı
Asgari Ücrete Ara Zam mı Gelecek? Cumhurbaşkanı Sinyal Vermişti, Mehmet Şimşek Bu Sözlerle Açıkladı: 'İkinci Bir Artış...' Asgari Ücrete Ara Zam mı Gelecek?