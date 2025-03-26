Mardin'de Korku Dolu Gece: Silahlar Konuştu, Ölü ve Yaralılar Var
Mardin'de gece vahşet yaşandı. İki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Korkunç olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup mahalleyi birbirine kattı. Vatandaşlardan camlardan dışarı bile bakamadı.
ÇOK SAYIDA YARALI
Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) yaralandı.
HASTANEDE ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan Selman B. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA-İHA
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