Mardin'de Korku Dolu Gece: Silahlar Konuştu, Ölü ve Yaralılar Var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup mahalleyi birbirine kattı. Vatandaşlardan camlardan dışarı bile bakamadı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) yaralandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan Selman B. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA-İHA