Kastamonu’da Silahlı Kavga! Hem Vuran Hem de Vurulan Kaçtı

Kastamonu’nun Cebrail Mahallesi'nde dün gece M.C.K. ile Y.D. arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi sonrası M.C.K., yanında yanındaki silahla Y.D.’ye ateş etti. Y.D. ayaklarından yaralanırken, M.C.K. ile yaralı Y.D. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HAKKINDA HAPİS CEZASI VARMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli M.C.K.'yi olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Yakalanan yaralı Y.D.’nin ie 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu sebeple olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İki şahıs hakkında da adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA