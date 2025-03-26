Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT

Meteorolojinin tahminlerine göre Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacak. Hava Forum hesabından da toz taşınımına karşı uyarı geldi. Açıklamada, Mali üzerinden gelen ikinci dalga çöl tozunun yurdu saracağı belirtildi.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Yetkililer, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji yetkilileri, çığ tehlikesi ve buzlanma nedeniyle zorunlu olmadıkça yüksek rakımlı yollarda trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirtti.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu bölgelerde sıcaklıkların 3-6 derece artacağı, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

Ege ve Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu bir gün öngörülüyor.

Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer sağanak yağış, yüksek kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi mevcut.

Doğu Anadolu: Ardahan çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi