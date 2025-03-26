Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek

Meteoroloji 26 Mart Perşembe hava tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji hava sıcaklıklarında bir değişiklik beklenmediğini belirtti. Öte yandan Türkiye, çöl tozunu etkisi altına giriyor. İşte 26 Mart 2025 bölge bölge hava durumu....

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Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT

Meteorolojinin tahminlerine göre Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacak. Hava Forum hesabından da toz taşınımına karşı uyarı geldi. Açıklamada, Mali üzerinden gelen ikinci dalga çöl tozunun yurdu saracağı belirtildi.

Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek - Resim : 1

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Yetkililer, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji yetkilileri, çığ tehlikesi ve buzlanma nedeniyle zorunlu olmadıkça yüksek rakımlı yollarda trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirtti.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu bölgelerde sıcaklıkların 3-6 derece artacağı, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek - Resim : 2

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

  • Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
  • Ege ve Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim.
  • İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu bir gün öngörülüyor.
  • Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer sağanak yağış, yüksek kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi mevcut.
  • Doğu Anadolu: Ardahan çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.
  • Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den İstanbullulara Uyarı: Sağanak Geliyor, Bu Saatlere Dikkat!Meteoroloji'den İstanbullulara Uyarı: Sağanak Geliyor, Bu Saatlere Dikkat!Güncel

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Kaynak: Haber Merkezi

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