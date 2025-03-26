Türkiye İçin Tarih Verdi, Tam 2 Yıl Sonra Kaldırılacak

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, Haziran ayına ilişkin dikkat çeken bir öngörüsünü paylaştı. Aydoğmuş, Türkiye için herkesin sevineceği bir astrolojik çıkarım yaparak heyecanlandırdı. İşte ünlü astroloğun 2025- 2027 Haziran ayı için Türkiye uyarısı…

Esma Karayel Esma Karayel
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Türkiye İçin Tarih Verdi, Tam 2 Yıl Sonra Kaldırılacak

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, Türkiye’ye ilişkin yeni bir astrolojik öngörüsünü paylaştı. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan ünlü astrolog, Türkiye için olumlu bir tablo gözler önüne serdi.

Aydoğmuş şunları söyledi: Türkiye’ye ileri ki yıllarda vize kalkacak! Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına, Türklere Avrupa, Amerika gibi ülkeler vize uygulamayacak! Oraya doğru gidiyoruz! Bunun tam tarihlerini yazacağım!

Türkiye İçin Tarih Verdi, Tam 2 Yıl Sonra Kaldırılacak - Resim : 1

'AMERİKA’YA VİZESİZ GİDECEKSİNİZ'

‘Başka ülkelere gitmemiz için bizden ülkeler vize istemeyecek’ diyen Aydoğmuş ‘Avrupa’ya yada Amerika’ya vizesiz gideceksiniz! Astroloji öngörüm bu’ diye belirtti.

Dikkat çeken paylaşımına bir yenisini daha ekleyen Aydoğmuş, 2025 Haziran ile 2027 Haziran arası için de önemli bir detay verdi.

Türkiye İçin Tarih Verdi, Tam 2 Yıl Sonra Kaldırılacak - Resim : 2

'TÜRKİYE ŞAHLANACAK'

Aydoğmuş şunları söyledi:

Türkiye, küllerinden doğarcasına şahlanacak. Ekonomisiyle büyüyecek, kültürüyle ilham verecek, gücüyle hayran bırakacak. Yıldızlar altında parlayan bir ülke olarak, dünya sahnesinde kendi devrini başlatacak!

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Kaynak: Haber Merkezi

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