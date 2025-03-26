Türkiye İçin Tarih Verdi, Tam 2 Yıl Sonra Kaldırılacak

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, Türkiye’ye ilişkin yeni bir astrolojik öngörüsünü paylaştı. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan ünlü astrolog, Türkiye için olumlu bir tablo gözler önüne serdi.

Aydoğmuş şunları söyledi: Türkiye’ye ileri ki yıllarda vize kalkacak! Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına, Türklere Avrupa, Amerika gibi ülkeler vize uygulamayacak! Oraya doğru gidiyoruz! Bunun tam tarihlerini yazacağım!

'AMERİKA’YA VİZESİZ GİDECEKSİNİZ'

‘Başka ülkelere gitmemiz için bizden ülkeler vize istemeyecek’ diyen Aydoğmuş ‘Avrupa’ya yada Amerika’ya vizesiz gideceksiniz! Astroloji öngörüm bu’ diye belirtti.

Dikkat çeken paylaşımına bir yenisini daha ekleyen Aydoğmuş, 2025 Haziran ile 2027 Haziran arası için de önemli bir detay verdi.

'TÜRKİYE ŞAHLANACAK'

Aydoğmuş şunları söyledi:

Türkiye, küllerinden doğarcasına şahlanacak. Ekonomisiyle büyüyecek, kültürüyle ilham verecek, gücüyle hayran bırakacak. Yıldızlar altında parlayan bir ülke olarak, dünya sahnesinde kendi devrini başlatacak!

Astroloji Öngörüm:

Türkiye’ye ileri ki yıllarda vize kalkacak! Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına, Türklere Avrupa, Amerika gibi ülkeler vize uygulamayacak! Oraya doğru gidiyoruz! Bunun tam tarihlerini yazacağım!

Daha net: Başka Ülkelere gitmemiz için bizden ülkeler vize… — Can Aydoğmuş / Sizi seven bir Can (@SizisevenbirCan) March 25, 2025

Kaynak: Haber Merkezi