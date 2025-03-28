Ankara'da Katliam Gibi Kaza! Hatalı Sollama Ölüm Getirdi: Ölü ve Yaralılar Var

Ankara'da Konya yolu üzerinde hatalı sollama nedeniyle iki araç birbirine girdi. Kazada 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi ise ağır yaralandı.

Son Güncelleme:

Ankara'nın Haymana ilçesindeki Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama sonucu, 31 GE 368 plakalı Fiat Egea marka araç ile 06 EPP 091 plakalı Fiat Linea marka araç kafa kafaya çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Yapılan ill tespitlerin ardından iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi. 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.

Sivas'ta Feci Kaza! Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı, 10 YaralıSivas'ta Feci Kaza! Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı, 10 YaralıGüncel

Etiketler
Ankara Trafik kazası
Son Güncelleme:
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
Putin'le Görüştü, 'Ev Sahipliği Yapmaya Hazırız' Putin'le Görüştü, 'Ev Sahipliği Yapmaya Hazırız'
3 Kız Çocuğuna Okulda Taciz! Hakim Serbest Bıraktı, İl Milli Eğitim Harekete Geçti 3 Kız Çocuğuna Okulda Taciz!
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak
Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı: Felaketten İlk Görüntüler Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı
Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı