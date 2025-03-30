Yoğun Bakımdaydı... Mahir Polat Anjiyoya Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada geçtiğimiz hafta tutuklanan ve uzun süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, rahatsızlığı nedeniyle Silivri Cezaevi'nden ambulansla hastaneye sevk edildi.

Dün akşam hakkında önce anjiyo kararı verilen ancak sonrasında bundan vazgeçilen Polat, yoğun bakımda müşahade altına alındı.

YENİDEN ANJİYO KARARI

Sözcü’nün haberine göre; son tetkikler incelendikten sonra yeniden karar değiştirildi ve Mahir Polat anjiyoya alındı.

Daha önce birçok kez kalbinden operasyon geçiren ve tansiyon rahatsızlığı olan Polat'ın avukatı Erkam Erdem, tahliye talepleri konusunda harekete geçilmemesi konusunda tepki gösterdi.

Kaynak: Sözcü