Türkiye’nin Yeşil Üniversiteleri Çevre Dostu Projelerle Sürdürülebilir Kampüslerini İnşa Ediyor

2024 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde 62 üniversite, yenilenebilir kaynaklardan toplam 77 GW-saat elektrik enerjisi üretti. Bu üniversitelerden bazıları İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi gibi enerji verimliliği konusunda ön plana çıkıyor. Ayrıca, enerji verimliliği yatırımlarıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi gibi kurumlar dikkat çekiyor.

SU TASARRUFU VE ARITILMIŞ SU KULLANIMI

33 üniversite, arıtılmış su kullanarak toplam su tüketiminin yüzde 16’sını karşılıyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversiteler, su tasarrufu ve geri kazanımı konusunda öncü projelere imza atıyor. Toplamda 45 üniversite, su tasarrufu için 25 milyon TL yatırım yaptı.

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin çevre dostu projelerini yakından takip ettiklerini belirterek, sıfır atık bilincine sahip gençlerin ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Türkiye’deki üniversiteler, sıfır atık çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydediyor. Bayburt Üniversitesi, atık azaltma konusunda "Ayın Sıfır Atık Şampiyonu" uygulaması ile dikkat çekerken, Hacettepe Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi, plastik kullanımını azaltma ve geri dönüşümü teşvik etme projeleri ile öne çıkıyor.

ÜNİVERSİTELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELERİ

Erzurum Teknik Üniversitesi, iklim dostu kampüs eğitimleri ve ağaç dikim etkinlikleri düzenlerken, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi su verimliliği sağlamak için musluklara perlatör monte etti. Ayrıca, Süleyman Demirel Üniversitesi, sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla festivaller ve atölyeler düzenliyor.

ÖNE ÇIKAN SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELERDEN BAZILARI

Sakarya Üniversitesi: Atıkların sanata dönüştürülmesi amacıyla "Atıktan Sanata Dönüşüm" sergileri düzenliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi: Elektronik atıkların geri dönüştürülmesi ve kompost üretim çalışmaları ile çevre dostu projeler geliştiriyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: Her yıl kampüs genelinde atık karakterizasyonu çalışması yapılıyor.

Üniversitelerdeki bu projeler, çevreye duyarlı bir toplumun inşasında önemli bir rol oynamakta ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmayı amaçlıyor.