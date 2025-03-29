Mahir Polat Hastaneye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

AVUKATLARINA HABER VERİLMEMİŞ

Sosyal medyada açıklama yapan Polat'ın avukatı Erkam Erdem, son duruma ilişkin kendisine bilgi geldiğini belirterek başka bir avukatın Mahir Polat'la görüşmek istediğinde cezaevinde olmadığını öğrendiklerini ifade etti.

Erdem, Polat'ın ambulansla hastaneye sevk edildiğini öğrendiklerini belirtirken, bunun kendi başvuruları üzerine mi yoksa acil bir durum nedeniyle mi sevk edildiğini henüz bilmediklerini belirtirken, "Umarız beklediğimiz sevktir. Acil bir durum nedeniyle sevk edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi