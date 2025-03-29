Mahir Polat Hastaneye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ambulansla hastaneye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Mahir Polat Hastaneye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

AVUKATLARINA HABER VERİLMEMİŞ

Sosyal medyada açıklama yapan Polat'ın avukatı Erkam Erdem, son duruma ilişkin kendisine bilgi geldiğini belirterek başka bir avukatın Mahir Polat'la görüşmek istediğinde cezaevinde olmadığını öğrendiklerini ifade etti.

Erdem, Polat'ın ambulansla hastaneye sevk edildiğini öğrendiklerini belirtirken, bunun kendi başvuruları üzerine mi yoksa acil bir durum nedeniyle mi sevk edildiğini henüz bilmediklerini belirtirken, "Umarız beklediğimiz sevktir. Acil bir durum nedeniyle sevk edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

MHP'den Dikkat Çeken 'Mahir Polat' AçıklamasıMHP'den Dikkat Çeken 'Mahir Polat' AçıklamasıSiyaset
Hastaneye Kaldırılmıştı, Mahir Polat'ın Avukatları Harekete GeçtiHastaneye Kaldırılmıştı, Mahir Polat'ın Avukatları Harekete GeçtiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mahir Polat Silivri
Son Güncelleme:
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Özgür Özel'den 'Gençleri Serbest Bırakın' Çağrısı: Yarın İlk İş Silivri'deyim Özgür Özel'den 'Gençleri Serbest Bırakın' Çağrısı
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
İmamoğlu'ndan Maltepe Paylaşımı: Milyonlar İradesine Sahip Çıktı İmamoğlu'ndan Maltepe Paylaşımı, 'Milyonlar İradesine Sahip Çıktı'
ÇOK OKUNANLAR
Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
SGK'dan Milyonları Sevindirecek Haber Çalışan ve İşverenler Dikkat! Tüm Paranızı Bu Şekilde Alabilirsiniz SGK'dan Milyonları Sevindirecek Haber Çalışan ve İşverenler Dikkat