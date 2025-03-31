Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 709 Trafik Kazası, 14 Can Kaybı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 280 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu.

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Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 709 Trafik Kazası, 14 Can Kaybı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tatilin ikinci günü olan Pazar günü 709 trafik kazasının yaşandığını belirterek, bu kazalarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 280 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 709 Trafik Kazası, 14 Can Kaybı! - Resim : 1

2 GÜNDE 19 CAN KAYBI

Bayramın ilk iki gününde toplam 19 vatandaşın yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 499 kişinin yaralandığını ifade eden Yerlikaya, trafik kazalarına karşı sürücüleri daha dikkatli olmaya çağırdı.

Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 709 Trafik Kazası, 14 Can Kaybı! - Resim : 2

DENETİMLER SÜRÜYOR

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından 420 bin 737 aracın denetlendiğini açıkladı. Bu denetimler kapsamında 22 bin 310 araca hız ve radar cezası uygulanırken, 18 bin 49 araca ise farklı trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı. 9 günlük tatil süresince denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yerlikaya, sürücülere hız kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine azami dikkat göstermeleri çağrısında bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ramazan Bayramı kaza Ali Yerlikaya Trafik kazası
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