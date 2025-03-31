Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 709 Trafik Kazası, 14 Can Kaybı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tatilin ikinci günü olan Pazar günü 709 trafik kazasının yaşandığını belirterek, bu kazalarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 280 kişinin yaralandığını duyurdu.

2 GÜNDE 19 CAN KAYBI

Bayramın ilk iki gününde toplam 19 vatandaşın yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 499 kişinin yaralandığını ifade eden Yerlikaya, trafik kazalarına karşı sürücüleri daha dikkatli olmaya çağırdı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından 420 bin 737 aracın denetlendiğini açıkladı. Bu denetimler kapsamında 22 bin 310 araca hız ve radar cezası uygulanırken, 18 bin 49 araca ise farklı trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı. 9 günlük tatil süresince denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yerlikaya, sürücülere hız kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine azami dikkat göstermeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi