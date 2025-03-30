Balıkesir'de Feci Kaza! Eski Vekilin Çarptığı Motosikletli Öldü

Balıkesir'de eski Doğru Yol Partili milletvekili İlyas Yılmazyıldız ölümlü kazaya karıştı. İlyas Yılmazyıldız'ın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Feci Kaza! Eski Vekilin Çarptığı Motosikletli Öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İhsaniye Mahallesi Şehitlik Camii önünde feci bir kaza meydana geldi. Eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın (65) idaresindeki otomobil, Adnan Kozan'ın (73) kullandığı motosiklete çarptı.

HASTANEYE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Kozan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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