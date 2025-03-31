Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza! 3 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

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Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza! 3 Ölü, 1 Yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ezine-Bayramiç karayolunda meydana geldi. Orhan Arslan yönetimindeki 17 TG 215 plakalı otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu’nun kullandığı 17 FC 707 plakalı otomobil, çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza! 3 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 1

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 17 TG 215 plakalı araçtaki sürücü Orhan Arslan, Yasemin Arslan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza! 3 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 2

Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu ise ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza! 3 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 3

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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