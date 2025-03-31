Tutuklamayı Reddeden Hakime Ceza! 'Delil Yok' Dedi, Yetkisi Düşürüldü

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protesto eylemlerine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Günaydın, eylemlerde gözaltına alınan ve tutuklamaya sevk edilen 8 kişiyi delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakan hakimin 'cezalandırıldığını' duyurdu. Günaydın'ın aktardığına göre hakim, bu kararı nedeniyle pasif göreve çekildi.

Günaydın'ın X hesabındaki ilgili açıklaması şöyle:

"İstanbul’da bir Sulh Ceza Hakimi, 23 Mart 2025 tarihinde verdiği bir kararla, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen 8 kişiyi, delil yetersizliği gerekçesiyle, talebin aksine adli kontrol kararıyla serbest bırakıyor.

'SEN MİSİN BUNU YAPAN...'

Sen misin bunu yapan? Önce kararı veren hakim Adalet Komisyonu kararıyla sulh ceza hakimliğinden alınarak genel yetkili hakim yapılıyor. Ardından yapılan itiraz neticesinde, sözü edilen 8 kişiden 4’ü hakkında tutuklama kararı veriliyor. Bu örnek, bir yandan son sürecin nasıl yargının araçsallaştırılarak yürütüldüğüne açık kanıt niteliğindeyken..

Diğer taraftan Adalet Bakanı ve Bakan yardımcısı HSK içindeyken hakim ve savcıların tarafsız ve bağımsızlığının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunun.. Bunun yanında kurulan sulh ceza hakimliği sisteminin, hakimden bağımsız olarak, kişi özgürlüğü ve insan hakları açısından mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

MS 400’lü yıllarda yaşamış teolog Augustinus’un dediği gibi; “İçinden adaleti çıkarırsan devlet bir çeteden başka nedir ki.”

Kaynak: Haber Merkezi