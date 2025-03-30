Mahir Polat Tahliye mi Edilecek? Gözler Heyet Raporunda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada geçtiğimiz hafta tutuklanan ve uzun süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, rahatsızlığı nedeniyle Silivri Cezaevi'nden ambulansla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Dün akşam hakkında önce anjiyo kararı verilen ancak sonrasında bundan vazgeçilen Polat, yoğun bakımda müşahede altına alındı. Son tetkikler incelendikten sonra yeniden karar değiştirildi ve Mahir Polat anjiyoya alındı.

YARIN SABAH SİLİVRİ'YE GÖTÜRÜLECEK

Operasyonun ardından Polat'ın avukatı Erkam Erdem açıklama yaptı. Halk TV'de yer alan habere göre; Polat'ın durumunun iyiye gittiğini ve sabah taburcu olmasının beklendiğini söyleyen Erdem, Polat'ın yeniden Silivri'ye götürüleceğini söyledi.

TAHLİYESİ İÇİN GÖZLER HEYET RAPORUNDA

Polat'ın sağlık gerekçesiyle tahliyesi için kararına doktorlardan oluşan bir kurul verecek. Kurul “cezaevinde kalamaz” raporu verirse Polat tahliye edilecek.

Erdem ayrıca soruşturma savcısının bu konu için cezaevine yazı gönderdiğini ve karar için de heyet görüşünü beklediğini söyledi.

Kaynak: Halk TV