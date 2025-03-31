200 Yıllık İnanılmaz Gelenek… Ne Fıstıklı Ne Cevizli Bu Baklavanın İçindekini Duyan Şaşıp Kalıyor

Amasya’da sıra dışı yöntemlerle hazırlanan tatlı bugüne kadarki tüm tatlıların lezzetini geride bıraktı. 200 yılı aşkın süredir uygulanan geleneksel yöntemi duyan ise hayrete düştü. İşte duyanların inanamadığı tatlının sırrı…

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200 Yıllık İnanılmaz Gelenek… Ne Fıstıklı Ne Cevizli Bu Baklavanın İçindekini Duyan Şaşıp Kalıyor

Amasya’da 200 yılı aşkın süredir uygulanan geleneksel tatlı yöntemi herkesi şaşırttı. Hamuru yapılırken suyuna kül katılan baklava Amasyalı kadınların emeğiyle yeniden kullanılmaya başlandı.

200 Yıllık İnanılmaz Gelenek… Ne Fıstıklı Ne Cevizli Bu Baklavanın İçindekini Duyan Şaşıp Kalıyor - Resim : 1

Duyanı şaşırtan lezzet için odun ateşinin külünü elekten geçirip süzen kadınlar, önce suyla karıştırıyor. Birkaç gün dinlendirilen su sonra hamura katılıyor, külün tatlıyı gevrek hale getirildiği söyleniyor.

200 Yıllık İnanılmaz Gelenek… Ne Fıstıklı Ne Cevizli Bu Baklavanın İçindekini Duyan Şaşıp Kalıyor - Resim : 2

'MUHTEŞEM LEZZET'

Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt, kaybolmaya yüz tutmuş baklava için şunları söyledi: Hazırlanışı diğer baklavalarla hemen hemen aynı gibi. Tek farkı suyuna kül ekliyoruz. Bununla birlikte bol cevizli, tereyağlı muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor.

200 Yıllık İnanılmaz Gelenek… Ne Fıstıklı Ne Cevizli Bu Baklavanın İçindekini Duyan Şaşıp Kalıyor - Resim : 3

Küllü baklavayı limon suyu, süt ve yoğurt katmadan hazırladıklarını söyleyen Canan Öztürk de müşterilerden gelen talep üzerine küllü suyu diğer tatlıların yapımında da kullanmaya başladıklarını belirtti.

Kaynak: İHA

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