CHP'li Gürer'den 'Gıda İsrafı'nın Azaltılması İçin Çağrı

Dünyada en önemli sorunlardan biri olan gıda israfı Türkiye’de de problem olmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gıda israfı, Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de önemli bir sorun teşkil etmektedir. Ancak bu sorun sadece ekonomik kayıplarla sınırlı kalmamaktadır; çevresel etkileri ve tarım sektörüne verdiği zararlar da oldukça büyük boyutlardadır. Bu israfın sadece kaynakların israfı anlamına gelmediği, aynı zamanda tarım sektörü için büyük bir tehdit oluşturduğu açıktır. Zira gıda üretim süreçlerinin çoğu, su, toprak ve enerji gibi sınırlı kaynakları tüketmektedir” ifadelerini kullandı.

Gıda israfının tarıma olan etkilerinin doğrudan çevresel ve ekonomik kayıplarla ilişkili olduğunun altını çizen Gürer, “Örneğin, ekmeğin israfı yalnızca ekmeği üreten tarım işçisinin, çiftçinin ve bakkalın kaybı demekle kalmaz, aynı zamanda buğdayın üretiminde kullanılan su ve enerji kaynaklarının da israfıdır. Bu tür israf, tarımda kullanılan yeraltı su kaynaklarının tükenmesine, toprak erozyonuna ve iklim değişikliğiyle mücadelede olumsuz etkiler yaratmaktadır. Gıda israfının büyük bir kısmı hanelerde, restoranlarda ve perakende sektöründe meydana gelmektedir” dedi.

Açıklamasında üretim aşamalarındaki israfa da işaret eden Gürer, “Tarım ürünlerinin, hasat edildikten sonra uygun koşullarda saklanmaması, nakliye sırasında yaşanan sorunlar ve ürünlerin işleme aşamasındaki kayıplar da gıda israfına neden olmaktadır. Türkiye’de her yıl milyonlarca ton gıda üretimi yapılmasına rağmen, bu gıdaların büyük bir kısmı tüketiciye ulaşmadan kaybolmaktadır. Bu kayıplar sadece gıda üreticisinin değil, aynı zamanda tarım sektörüne dayalı istihdamın da azalmasına yol açmaktadır.” Dedi.

Kaynak: Haber Merkezi