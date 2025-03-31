Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hakkâri çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış: Hakkâri çevresinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Kuvvetli Rüzgar: Güney ve İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun güneyinde rüzgarın saatte 30-70 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney ve İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Mersin hariç) bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller Yöresinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Sivas çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi