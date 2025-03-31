Antalya'da Korkutan Deprem

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.

Antalya'da Korkutan Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 12,39 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Kaynak: AA

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