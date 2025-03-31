Antalya'da Korkutan Deprem
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının 12,39 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Alanya (Antalya)
Tarih:2025-03-31
Saat:01:36:33 TSİ
Enlem:36.67083 N
Boylam:31.83528 E
Derinlik:12.39 km
Detay:https://t.co/yn2Ly3TdRi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: AA