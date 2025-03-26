Bulgaristan'a Giden Biberlerde Pestisit Tespit Edildi

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Bulgaristan'a giden taze biberlerde yüksek oranda "Fenamiphos" tespit edildiğini duyurdu. Tarım ilacı olarak kullanılan Fenamiphos, normal değerlerin üzerinde kullanıldığında adeta zehre dönüşüyor.

Türkiye'den Avrupa'ya giden çok sayıda gıda ürünü, pestisitler nedeniyle geri gönderiliyor. Son dönemde artan geri gönderme vakalarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçmiş ve pestisit sınırlarını AB standartlarına göre güncellemişti.

Son olarak Bulgaristan'a giden biberlerde pestisit tespit edilmesi sonucu geri gönderme kararı alındı. 'Yüksek' riskli olarak bildirilen biberler, sınırdan geri çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi