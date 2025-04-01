AKP'nin Acı Günü... Cumhurbaşkanı'ndan Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu ütesi ve Ulaşlı Eski Belediye Başkanı Burhan Abiş’in hayatını kaybetmesinin ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti’mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı Eski Belediye Başkanı, Millî Görüş Hareketi’nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımının devamında ise, “Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil; yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” diye yazdı.

Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti’mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı Eski Belediye Başkanı, Millî Görüş Hareketi’nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum.



Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 1, 2025

NE OLMUŞTU?

AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve Ulaşlı eski Belediye Başkanı Burhan Abiş (79), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Evli ve dört çocuk babası olan Abiş’in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi