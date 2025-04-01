AKP'nin Acı Günü... Cumhurbaşkanı'ndan Başsağlığı Mesajı

AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu üyesi Burhan Abiş'in hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir paylaşım geldi. Erdoğan paylaşımında, "AK Parti’mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı Eski Belediye Başkanı, Millî Görüş Hareketi’nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
AKP'nin Acı Günü... Cumhurbaşkanı'ndan Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu ütesi ve Ulaşlı Eski Belediye Başkanı Burhan Abiş’in hayatını kaybetmesinin ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti’mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı Eski Belediye Başkanı, Millî Görüş Hareketi’nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımının devamında ise, “Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil; yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” diye yazdı.

AKP'nin Acı Günü... Cumhurbaşkanı'ndan Başsağlığı Mesajı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve Ulaşlı eski Belediye Başkanı Burhan Abiş (79), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Evli ve dört çocuk babası olan Abiş’in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş Hayatını KaybettiAKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş Hayatını KaybettiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli
Son Güncelleme:
İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli
İzlanda’da Volkanik Hareketlilik Alarmı: Blue Lagoon Bölgesi Tahliye Edildi İzlanda’da Volkanik Hareketlilik Alarmı
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
Mardin'de Kamyonet Devrildi, 1 Yaralı Mardin'de Kamyonet Devrildi, 1 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Büyük Patlama: 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı! 39 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanıyor Altında Büyük Patlama! 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı
Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek
İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak
İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar Kapanacak İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak
500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Rekora Koştu! En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu 500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Rekora Koştu! En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu