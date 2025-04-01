İzlanda’da Volkanik Hareketlilik Alarmı: Blue Lagoon Bölgesi Tahliye Edildi

İzlanda'da yetkililer, volkanik hareketlilik nedeniyle turistlerin ve çalışanların hızla bölgeden ayrılmasına karar verdi. Riskli bölge, tahliye edildi.

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İzlanda’da Volkanik Hareketlilik Alarmı: Blue Lagoon Bölgesi Tahliye Edildi

İzlanda’nın güneybatısındaki volkanik hareketlilik nedeniyle ünlü turistik bölge Blue Lagoon boşaltıldı.

Grindavik kasabasında, yerel saatle 06.30’da meydana gelen sismik hareketlilik, volkanik bir patlama ihtimalini gündeme getirdi. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle bölgedeki turistlerin ve çalışanların tahliye edilmesine karar verdi.

Uzmanlar, bölgedeki sismik faaliyetleri yakından takip ederken, olası bir patlamaya karşı önlemler alınıyor.

Kaynak: DHA

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İzlanda Yanardağ Patlama
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