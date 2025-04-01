Duvara Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde, virajı alamayan bir otomobilin sedde duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Duvara Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Kaza, Kızılırmak Nehri Sedde Yolu’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kızılırmak Köprüsü yönüne seyir halinde olan 34 KIA 768 plakalı otomobilin sürücüsü A.E. (24), virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.E. ve yolcu B.A. (29), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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