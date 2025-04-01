Otomobil Kanala Uçtu, 4 Kişi Yaralandı

Sinop’un Korucuk Mahallesi Babacan Yolu’nda meydana gelen kazada, bir otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil Kanala Uçtu, 4 Kişi Yaralandı

Sinop’ta Bünyamin Açıkgöz yönetimindeki 34 JJ 423 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kazada sürücü ve araçtaki 3 yolcu yaralanırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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