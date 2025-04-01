Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kırmızı ışık ihlali yapan bir araç, başka bir araca çarparak kazaya neden oldu. Çarpan araç olay yerinden kaçarken, çarpılan araç kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan dört kişiden birinin bacağının kırıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü tespit etmek ve kazanın detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA