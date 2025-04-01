Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Recep Akdağ Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla atarak ters döndü. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Son Güncelleme:
Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kırmızı ışık ihlali yapan bir araç, başka bir araca çarparak kazaya neden oldu. Çarpan araç olay yerinden kaçarken, çarpılan araç kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan dört kişiden birinin bacağının kırıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü tespit etmek ve kazanın detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası kaza Erzurum
Son Güncelleme:
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Afyon'da Kaza! 4 Kişi Yaralandı Afyon'da Kaza! 4 Kişi Yaralandı
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
Otomobil Kanala Uçtu, 4 Kişi Yaralandı Otomobil Kanala Uçtu, 4 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Büyük Patlama: 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı! 39 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanıyor Altında Büyük Patlama! 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı
Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek
İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak
İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar Kapanacak İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak
500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Rekora Koştu! En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu 500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Rekora Koştu! En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu