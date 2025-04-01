Afyon'da Kaza! 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde N.C. yönetimindeki 10 ARH 905 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptı.

Kazada sürücüyle birlikte M.C., 5 yaşındaki S.C. ve 12 yaşındaki S.C. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA