Mardin'de Kamyonet Devrildi, 1 Yaralı
Mardin'de bir kamyonetin devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde bir kamyonet devrildi. Kaza sonucunda aracın sürücüsü yaralandı.
Gece saatlerinde meydana gelen olayda, kamyonet, sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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