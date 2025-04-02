Nevşehir'de Kaya Parçaları Yola Düştü, Faciadan Dönüldü

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde, Tilköyü-Kayseri Soğanlı yolu üzerinde korkutan bir olay meydana geldi. Yamaçlardan kopan büyük kaya parçaları, kara yoluna düşerek büyük endişe yarattı.

Şans eseri, kayaların düştüğü esnada yoldan geçen bir araç bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hızla yetkililere bildirerek, bölgeye iş makinelerinin gönderilmesini sağladı. Makineler, kayaları yoldan temizleyerek araç trafiğine tekrar açılmasını sağladı.

Yetkililer, özellikle bu tür hava koşullarının etkili olduğu günlerde sürücülerden daha dikkatli olmalarını ve yol güzergahlarında oluşabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA