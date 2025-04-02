Akdeniz ve Ege'yi Örümcek Ağı Gibi Sardı… Dokununca Ölüm Saçıyor, Hepsi Zehirli

Türkiye'de özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olan, Tekirdağ'da cep telefonu kameralarıyla kaydedilen konvoy halindeki tırtıllar, büyük endişe yarattı. Uzun bir geçit oluşturan çam kese tırtılları için uyaran uzmanlar, kesinlikle dokunulmaması gerektiğini ifade etti.

'BUNLAR ZEHİRLİ'

Tekirdağ Eski Belediye Başkanı Kadir Çebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Değerli dostlar, özellikle hayvansever arkadaşlar. Bu aralar köpeklerinizi serbest bırakıp gezdirmeyin veya gezdirirken ağızlık gibi bir şey takın. Çam kese böceği tırtılları bunlar. Ellemeyin, dokunmayın. Ellediğiniz zaman elinizi yüzünüzü iyi yıkayın, çünkü bunlar zehirli. Özellikle köpekler ve kediler bu tırtıllara dokunduğunda dilleri morarıp hemen ölebiliyor. Çok dikkat edin. Bu yıl her tarafta var hem de korkunç bir şekilde.

Öte yandan doğa bilimciler de tırtıllarının özellikle çam ağaçları için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: İHA