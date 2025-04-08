Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! Ankara Yolu Ulaşıma Kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması devam ediyor.

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Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gebze ilçesi mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, itfaiye ekipleri, 77 AK 896 plakalı ceviz yüklü kamyonetin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı.

YARALININ DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! Ankara Yolu Ulaşıma Kapandı - Resim : 1

ANKARA'YA ULAŞIM KAPANDI

Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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