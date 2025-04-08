Fethiye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi çevre yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Fethiye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Saat 09.00 sıralarında gerçekleşen kazada, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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