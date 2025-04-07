Mahir Polat'ın Avukatından 'Adli Tıp' Açıklaması! 'Muayeneyi Gerçekleştiren Doktorların Tavırları...’

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve ağır sağlık sorunları yaşayan Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu’ndaki muayenesi sona erdi. Polat muayenenin ardından yeniden cezaevine götürülürken, avukatı Erkam Erdem'den yeni açıklama geldi. Mahir Polat ile görüşmesini anlatan Erdem, "Kurumda muayeneyi gerçekleştiren doktorların hakkaniyetli olan tavırlarını görünce verecekleri kararın adaletine duyduğu inancın arttığını dile getirdi" ifadelerini kullandı.

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Mahir Polat'ın Avukatından 'Adli Tıp' Açıklaması! 'Muayeneyi Gerçekleştiren Doktorların Tavırları...’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumundaki muayenesi tamamlandı. Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Erdem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mahir beyin bugün Adli Tıp Kurumundaki muayenesi tamamlandı. Kendisiyle yaptığımız görüşmede sevk sürecinin rahat geçtiğini, çoğu yerde kelepçe kullanılmadığını, infaz memurlarının ve jandarmanın kendisine çok nazik davrandığını bu nedenle müteşekkir olduğunu ifade etti.

Yine, kurumda muayeneyi gerçekleştiren doktorların hakkaniyetli olan tavırlarını görünce verecekleri kararın adaletine duyduğu inancın arttığını dile getirdi. Bu aşamada, artık süreç daha fazla uzamadan kurum tarafından nihai bir raporun hazırlanmasını ve bunun gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz."

Avukatı O Detayı İlk Kez Anlattı! Mahir Polat Hakkında Kritik GelişmeAvukatı O Detayı İlk Kez Anlattı! Mahir Polat Hakkında Kritik GelişmeGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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