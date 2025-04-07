Mahir Polat'ın Avukatından 'Adli Tıp' Açıklaması! 'Muayeneyi Gerçekleştiren Doktorların Tavırları...’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumundaki muayenesi tamamlandı. Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Erdem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mahir beyin bugün Adli Tıp Kurumundaki muayenesi tamamlandı. Kendisiyle yaptığımız görüşmede sevk sürecinin rahat geçtiğini, çoğu yerde kelepçe kullanılmadığını, infaz memurlarının ve jandarmanın kendisine çok nazik davrandığını bu nedenle müteşekkir olduğunu ifade etti.

Yine, kurumda muayeneyi gerçekleştiren doktorların hakkaniyetli olan tavırlarını görünce verecekleri kararın adaletine duyduğu inancın arttığını dile getirdi. Bu aşamada, artık süreç daha fazla uzamadan kurum tarafından nihai bir raporun hazırlanmasını ve bunun gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi