Meclis Düğmeye Bastı! Gündüz Programlarına 'Şiddet' Freni

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak hazırladığı taslak raporu komisyon üyelerine sundu. Rapor, milletvekillerinin katkıları, saha ziyaretleri ve uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulan 113 maddelik tespit ve öneri yer aldı.

Raporda öne çıkan başlıklar arasında; yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi, toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması ve medya içeriğinde kadınlara duyarlı yaklaşımların benimsenmesi başlıkları bulundu. Dijital platformlarda içerik üretenlere kadın odaklı bir bakış açısının kazandırılması gerektiği vurgulanırken, haber sunumlarında şiddeti öne çıkaran ifadelerden uzak durulması ve olayların yapıcı çözümlerle ele alınması gerektiği belirtildi.

GÜNDÜZ PROGRAMLARINDA 'ŞİDDET' AYARI

Rapor ayrıca gündüz kuşağında yayınlanan programlara yönelik de önemli uyarılar içerdi.. Raporda “Gündüz kuşağı programlarında şiddeti meşrulaştıran anlatımlardan kaçınılmalı, kadının güçlenmesini destekleyen içeriklere yer verilmeli. Bu programlarda fazla tekrardan kaçınılmalı ve izleyicinin zihninde olumsuz yönde kalıcılık oluşturacak kelimeler vurgulanmamalı” ifadelerine yer verildi.

Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu’nun komisyon üyelerine ilettiği bu taslak raporun, üyelerden gelecek ilave görüşler ve düzeltmeler doğrultusunda son hali verilerek TBMM Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi