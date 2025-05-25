Meclis Düğmeye Bastı! Gündüz Programlarına 'Şiddet' Freni
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Komisyonu tarafından hazırlanan taslak raporda, gündüz kuşağı televizyon programlarında şiddeti teşvik edici ya da normalleştirici unsurlara yer verilmemesi gerektiği vurgulandı. Raporda, bu tür içeriklerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek, yayıncılık ilkelerine daha fazla özen gösterilmesi çağrısı yapıldı.
Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak hazırladığı taslak raporu komisyon üyelerine sundu. Rapor, milletvekillerinin katkıları, saha ziyaretleri ve uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulan 113 maddelik tespit ve öneri yer aldı.
Raporda öne çıkan başlıklar arasında; yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi, toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması ve medya içeriğinde kadınlara duyarlı yaklaşımların benimsenmesi başlıkları bulundu. Dijital platformlarda içerik üretenlere kadın odaklı bir bakış açısının kazandırılması gerektiği vurgulanırken, haber sunumlarında şiddeti öne çıkaran ifadelerden uzak durulması ve olayların yapıcı çözümlerle ele alınması gerektiği belirtildi.
GÜNDÜZ PROGRAMLARINDA 'ŞİDDET' AYARI
Rapor ayrıca gündüz kuşağında yayınlanan programlara yönelik de önemli uyarılar içerdi.. Raporda “Gündüz kuşağı programlarında şiddeti meşrulaştıran anlatımlardan kaçınılmalı, kadının güçlenmesini destekleyen içeriklere yer verilmeli. Bu programlarda fazla tekrardan kaçınılmalı ve izleyicinin zihninde olumsuz yönde kalıcılık oluşturacak kelimeler vurgulanmamalı” ifadelerine yer verildi.
Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu’nun komisyon üyelerine ilettiği bu taslak raporun, üyelerden gelecek ilave görüşler ve düzeltmeler doğrultusunda son hali verilerek TBMM Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi