RTÜK’ten 4 Kanala Ceza

RTÜK, bugün yapılan toplantısında, Halk TV, Tele1, Sözcü TV ve NOW TV’ye ceza verildi.

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RTÜK’ten 4 Kanala Ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin yapıldığı AKM’nin kapalı otoparkına aracının alınmaması ve tören sonrası aracına yürüyerek giderken saldırıya uğramasını haberleştiren SZC TV ile Halk TV’ye haberin “Doğruluğundan emin olunmaksızın” yapıldığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi. Karar oyçokluğuyla alındı.

Tele1’e Gazeteci Ayşemden Akın’ın gündeme getirdiği iddialar ve NOW TV’ye de “gizli reklam” gerekçesiyle ceza verildi.

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