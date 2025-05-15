Yargı Tarihinde Bir İlk! Hakim Zorlu Arazilere Helikopterle İndi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kadastro keşfi için helikopter kullanılması, Türkiye yargı tarihinde örneği olmayan bir uygulama olarak kayda geçti. Yıllardır erişilemeyen araziler sebebiyle çözülemeyen kadastro davaları, bu yöntemle yeni bir sürece girdi.

ZORLU ARAZİLERE HAVA YOLUYLA İNDİ

Elbistan Kadastro Mahkemesi Hakimi Selvi Betül Alıcı, ulaşımın imkânsız hale geldiği bölgelerde yapılacak keşif için Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tahsis edilen helikopterle araziye ulaştı. Kadastro davalarında ilk kez başvurulan bu yöntem, dikkat çekti.

DAVALARA HIZ KAZANDIRACAK

Bazı kadastro davalarının 60 yılı aşkın süredir sonuçlanamadığına vurgu yapılırken, bu yeni uygulamanın yargılama süreçlerini önemli ölçüde hızlandırması bekleniyor. Helikopterle ulaşım sayesinde keşifler daha kısa sürede tamamlanabilecek.

YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Adalet Bakanlığı'nın, vatandaşların uzun süren davalardan doğan mağduriyetlerini gidermek amacıyla başlattığı bu uygulama, ulaşım zorluğu yaşanan başka bölgelerde de örnek olarak değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi