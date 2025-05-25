İstanbul'da Dehşete Düşüren Olay! Anne ve Babasını Bıçakladı

Şişli'de Mesut S. adlı şahıs, evlerinde anne ve babasını bıçakladı. Olay yerinden kaçan saldırgan yakalanırken, anne Yosma S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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İstanbul'da Dehşete Düşüren Olay! Anne ve Babasını Bıçakladı

İstanbul'un Şişli ilçesi Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde,saat 17.00 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi. Bir şahsın anne ve babasını bıçakladığı yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Daireye giren ekipler, Yosma S. ve Mustafa S.’yi yaralı halde buldu.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Yosma S.'nin hayati tehlikesi bulunurken, baba Mustafa S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da Dehşete Düşüren Olay! Anne ve Babasını Bıçakladı - Resim : 1

SUÇ ALETİNİ TESLİM ETTİ

Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen çiftin oğlu Mesut S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli yaklaşık 45 dakika sonra yakalandı. Mesut S., üzerinde kan lekeleri olduğu belirlenen ekmek bıçağını polise teslim etti. Gözaltına alınan Mesut S., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

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