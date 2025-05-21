26 Ülkenin Bakanları Türkiye'ye Geliyor, Konu: Aile

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da son gün oturumuna katılacağı İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Aile Forumu öncesinde değerlendirmede bulundu.

"Küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenecek foruma ilişkin konuşan Bakan Göktaş, "Aile kurumu insanlığın ortak değeridir. Biz de 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını İstanbul'da buluşturacak bu forumla aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliği imkanlarını pekiştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu forumla İstanbul’dan dünyaya ailenin korunmasına yönelik güçlü bir mesaj verileceğini belirten Göktaş, “Afetler, salgınlar gibi kriz dönemlerinde bu gücün önemini yaşayarak öğrendik. Aile kurumunu her türlü tehdide karşı koruma kararlılığımızı uluslararası ölçekte de sürdüreceğiz” dedi.

Değerlendirmesinde foruma ilişkin bilgi veren Göktaş, "Forumun açılışının ardından 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarının katılımıyla gerçekleştirileceğimiz "Aile Odaklı Politikaların Anaakımlaştırılması: Ulusal ve Uluslararası Çabalar" konulu Bakanlar Oturumunda, aileye dair küresel sorunları ele alacağız. Oturumun ardından ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik ortak bir bildiri hazırlayarak, kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

Göktaş, forumdaki panellerin başlıklarını ise şöyle aktardı: "Son Derece Kârlı: Küresel Tehditlerin Bireylere, Ailelere ve Topluma Bedeli", "Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile", "Ekranlar Çağında Aile Olmak" ve "Aşırı Nüfus Miti: Küresel Gündem Nüfusun Azalmasına Nasıl Katkıda Bulundu?"