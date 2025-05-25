Isparta'da Can Pazarı! İki Yolcu Otobüsü Çarpıştı: Yaralılar Var
Isparta'da iki yolcu otobüsü kavşakta çarpıştı. Otobüslerden biri yoldan çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada 1'i ağır olmak üzere 27 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Isparta-Afyonkarahisar Karayolu Gönen ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Ramazan A. idaresindeki Isparta Petrol firmasına ait yolcu otobüsü, kavşaktaki dönüş cebinden yola çıkan Mehmet A. yönetimindeki Ayhan Işık Turizme ait tur otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tur otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.
YARALILAR VAR
Kazada tur otobüsünde bulunan 28 yolcudan 26'sı ile yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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