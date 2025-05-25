Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sürpriz Zirve! Pakistan Başbakanı Şerif’i Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sürpriz Zirve! Pakistan Başbakanı Şerif’i Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşecek. Görüşme, İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye dair yaptığı sosyal medya paylaşımında, görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadeleri aktardı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şerif’i kabulünde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek; iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Şubat ayında İslamabad’ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçleri gözden geçirilecektir. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sürpriz Zirve! Pakistan Başbakanı Şerif’i Kabul Edecek - Resim : 1

AHMED ŞARA İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Dolmabahçe'de Sürpriz Zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Lideri Şara ile Bir Araya GeldiDolmabahçe'de Sürpriz Zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Lideri Şara ile Bir Araya GeldiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan Pakistan
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