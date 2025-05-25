Rusya ve Ukrayna Savaşında Flaş Gelişme! Rusya’dan En Şiddetli Saldırı, NATO Hava Gücüyle Karşılık Verdi!

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın sona ermesi için yapılan barış müzakereleri sürerken flaş bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Rusya yoğun bir hava saldırısı başlattı, Polonya'dan NATO jetleri havalandı, Rusya 10 devlet uçağını Moskova'dan gönderdi.

NATO UÇAKLARI HAVALANDI

Rusya ve Ukrayna arasında saldırıların devam ettiği öğrenilirken, Polonya askeri komutanlığı NATO'nun doğu kanadında "mevcut tüm güç ve kaynakların harekete geçirildiğini" duyurdu. Express'in haberine göre NATO, Pazar sabahı itibarıyla savaş uçaklarını "meşru müdafaa kapsamında" havalandırdı.

Devlet yetkililerinin kullandığı 10 Rus uçağının Moskova'dan doğuya doğru yöneldiği ifade edildi.

'RUS ORDUSU 70 FÜZE ATTI'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusların bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Zelenskiy, saldırıda balistik füzeler dahil farklı tipten yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA'nın kullanıldığını aktardı.

Kiev başta olmak üzere birçok bölgenin hedef alındığını belirten Zelenskiy Kiev'deki bir üniversitenin yurtlarının da hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın 30 şehir ve yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, ‘Maalesef çocuklar da dahil olmak üzere ölenler var’ dedi.

UKRAYNA'NIN 205 İHA'SI VURULDU

Zelenskiy’in ardından bir açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, Ukrayna’nın dün akşamdan sabaha kadar Rusya’ya saldırı düzenlediğini, Ukrayna’ya ait 205 insansız hava aracını vurduklarını bildirdi.

HAVALİMANINDA KISITLAMA

Diğer bir açıklamada da, Rus savunma sistemlerinin 00.00’dan 07.00’ye kadar ise 110 Ukrayna İHA’sını vurduğu aktarıldı. Saldırılar nedeniyle Moskova ve Kaluga’da havaalanlarında uçak iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi