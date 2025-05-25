Mahalleyi Karıştıran 5 Kelimelik İlan! Gören Herkes Fotoğrafını Çekti

Adana’nın Çukurova ilçesinde Yüzüncüyıl Mahallesi'nde herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Bir ara sokağa asılan pankart hem güldürdü hem de hayrete düşürdü. Görenlerin tek tek telefonuna sarıldığı pankartta ‘Özür dilerim affet seni çok seviyorum’ ifadeleri yer aldı.

'ÖZÜR DİLERİM'

Özür mesajını tüm mahalleye duyuran Adanalı’nın kim olduğu bilinmezken, mesajı görenler pişman olduğunu düşündü. İlanın fotoğrafını çekenlerden biri ‘Kesinlikle bunu yapan kişi eşini çok üzmüş’ diye değerlendirdi.

Kaynak: DHA