Narin Güran Cinayetinde Cezalar Onandı

Türkiye’nin yüreğini yakan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'da Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cesedi bulunan Narin'in öldürülmesine ilişkin olarak tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıkmış; Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Nevzat Bahtiyar ise ''iştirak halinde çocuğu kasten öldürme'' suçundan beraat ederek, "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme"den 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve tutukluk halinin devamına karar verilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Narin Güran davasında oy çokluğuyla karar vererek, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cezasını onadı.

Kaynak: Haber Merkezi