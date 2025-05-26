Narin Güran Cinayetinde Cezalar Onandı

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıklardan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Narin Güran davasında oy çokluğuyla karar vererek, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cezasını onadı.

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Narin Güran Cinayetinde Cezalar Onandı

Türkiye’nin yüreğini yakan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'da Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cesedi bulunan Narin'in öldürülmesine ilişkin olarak tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıkmış; Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Nevzat Bahtiyar ise ''iştirak halinde çocuğu kasten öldürme'' suçundan beraat ederek, "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme"den 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve tutukluk halinin devamına karar verilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Narin Güran davasında oy çokluğuyla karar vererek, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cezasını onadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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