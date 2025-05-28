Vahşetin Adresi Manisa! Sokak Kedisini Pompalı Tüfekle Katletti, Serbest Bırakıldı

Hayvan katliamının son adresi Manisa'nın Turgutlu ilçesi oldu. 69 yaşındaki N.T. isimli cani, sokakta yaşayan ve mahallelinin beslediği bir kediyi 'evinin önünü kirlettiği' gerekçesiyle pompalı tüfekle vurarak katletti.

SERBEST BIRAKILDI

Mahalle halkının büyük tepki gösterdiği N.T. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ifadesi alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer taraftan mahallede yaşayan vatandaşlar da yaşanan olaya tepki gösterdi.

'YARIN ÇOLUK ÇOCUĞUMUZA SIKAR'

Olaya tanıklık eden Fehmi Uslucan isimli vatandaş "Ben ilk anda birini vurdular dedim sonra bir baktım adam elinde pompalıyla, kedi kan revan içinde yerde yatıyor şok olduk. Yazıktır günahtır ağzı var dili yok bu canlılardan ne isterler anlamıyorum. Kedi öldürmek nedir? Bugün kediyi öldüren yarın bizim çoluk çocuğumuza sıkar. Biz şikayetçiyiz, bunlara ağır cezalar verilmeli" şeklinde konuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan N.T.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA