Özel'den 'Asgari Ücret Komisyonu Toplansın' Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması talebiyle yürüttüğü sendika temasları kapsamında bu sabah HAK-İŞ’i ziyaret etti. Görüşme saat 09.30’da başladı. Özel, sendika yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“İlan ettiğimiz gibi, asgari ücrete bir ara zam talebine ilişkin, haklı talebe ilişkin hem kendi görüşlerimizi ifade etmek hem de işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerini öğrenmek amacıyla bir ziyaretler, bütününe başlamış durumdayız.” ifadelerini kullanan Özel, “Türkiye çok zor şartlardan geçiyor. Hem emek sermaye çelişkisi, hem Türkiye'deki siyasi kutuplaşma ve, maalesef çok gergin ortama rağmen, bu zorlu şartlarda, konfederasyonların ve işçi ve işveren örgütlerinin farklı görüşlerine, farklı yönelimlerine rağmen ortaya koymuş oldukları dil aslında siyasete örnek olacak bir dildir.” dedi.

'ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA'

Asgari ücretin yetersizliğine dikkat çeken Özel, şunları kaydetti:

“'Asgari ücret, işçilerin zorunlu ihtiyaçlarını, beslenme, barınma, ısınma, ulaşım ve sağlık ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir’ diyor. Aslında söz burada başlıyor, burada bitiyor. Bugün verilen asgari ücret, bugün hesaplanan en düşük açlık sınırının altında. Yani bir de bu işçinin ailesi var, çoluğu var, çocuğu var.”

Yüksek enflasyona dikkat çeken Özel, Cumhurbaşkanı veı Erdoğan’ın seçim döneminde verdiği sözleri hatırlatarak şunları söyledi:

“Enflasyonist ortamlarda asgari ücrete bir kez zam yapmak doğru değil. Bundan sonra 3 ayda bir, yılda 4 kez dedi. Enflasyon tek haneli rakamlara inene kadar. Sayın Erdoğan bunu söyledikten sonra biz yüzde 80'e varan enflasyonları gördük. TÜİK yüzde 65'leri ilan etti. Seçimden önceki iki senede biri daha düşük enflasyonda temmuz ara zammı verilmişken bırakın 4 kez zammı, geçen sene temmuz ara zammı dahi verilmedi ve 17.002 lirayla, 1 kuruş zamlanmadan geçineceksiniz dendi.”

'BU ASGARİ ÜCRET DAYANILABİLİR DEĞİL'

Özel, “Bu şartlar altında asgari ücretin temmuz ayında zamlanmaması kabul edilebilir, dayanılabilir, katlanılabilir bir durum değildir.” ifadelerini kullandı ve asgari ücretin artık ortalama ücret haline geldiğini belirtti. “Türkiye'de yüzde 55'i Türkiye'de ya asgari ücret alıyor ya hemen asgari ücrete komşu bir ücret alıyor. Asgari ücret bazı değerlendirmelere göre ortalama ücret olmuş durumda maalesef" ifadelerini kullanan Özel, konunun siyaset üstü olduğunu vurguladı.

'ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU DERHAL TOPLANSIN'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konu sadece sendikaların konusu, sadece sosyal demokrat bir partinin konusu değil, tüm siyasetin konusudur. O yüzden derhal biz asgari ücret komisyonunun toplanmasını, bu temmuzda da bu asgari ücret komisyonunun bu antidemokratik yapısına rağmen kapsayıcı bir şekilde tüm konfederasyonların dahil edilip 3 konfederasyonun üreteceği ortak talebin dikkate alınıp işverenin de haklı endişelerinin, taleplerinin giderileceği şekilde kamunun da elini taşın altına atıp bu işi çözmesini bekliyoruz.”

"Haziran ayı boyunca her şeyi konuşmalıyız ama en çok en haklı talep olan asgari ücrete ara zam talebini konuşmalıyız ve bunu mutlaka almalıyız diye düşünüyorum.

'SADECE EMEKÇİNİN SIRTINA YÜK BİNDİRİLEMEZ'

Şöyle bir şey yok; Krizi biz çıkaracağız, daha sonra bedelini siz ödeyeceksiniz, emekçiler ödeyecek. Hep birlikte katlanılacak. Herkes katlanılacak, herkes katlanacak. Bu konuda sadece ve sadece emekçinin sırtına bir yük bindirmeyi katiyen düşünmüyoruz.

Bir yandan da asgari ücreti sürekli bir maliyet kalemi ve şikayet edilmesi gereken bir kalem. Asgari ücreti enerji fiyatları gibi dile getiremezsiniz. Türkiye'de onu bile söyleyince Enerji Bakanı bir formül üretmeye çalışıyor. Asgari ücretle ilgili sürekli dünyadan örnekler verip efendim nasıl olacak? Dünyadan verilen örneklerde de Mısır'dan örnek veriliyor, gidiliyor Afrika'dan örnek veriliyor ve tabii siz yıllardır yani gelmişsiniz cumhuriyetin ilk 15-20 yılında yaptığı bütün kamu iktisadi teşebbüslerini özelleştirme programına almışsınız.

Milletin buradan gelen geliri bir fonda tutup en doğru değerlendirip bu çağda üstüne düşen işleri yapması, yüksek teknolojiye, Ar-Ge'ye, inovasyona dayalı yüksek katma değerli üretim ve ihracat için imkanlar sağlaması, işçimizi de ona göre eğitmesi ve ona göre yetkinlikler kazandırması gerekirken hem üretime hem emek tarafına hiçbiri yapılmamış."

Kaynak: Haber Merkezi